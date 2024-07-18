Лідер більшості Палати представників у Сенаті Чарльз Шумер і лідер меншості Хакім Джеффріс закликали президента США Джо Байдена не ставити під загрозу здатність Демократичної партії виграти вибори до Конгресу.

Про це вони сказали йому під час приватних зустрічей, повідомляє The Washington Post із посиланням на слова співрозмовників, які ознайомлені із цим питанням.

За даними журналістів, розмова Байдена та Джеффріса відбулася 11 липня, а Байдена й Шумера – 13 липня.

Під час розмов, пишуть журналісти, лідери Конгресу обговорили з чинним американським президентом занепокоєння, що його подальша участь у перегонах полегшить Республіканській партії шанси на отримання більшості в обох палатах на виборах.

Представник Білого дому Ендрю Бейтс заявив, що Байден говорив Шумеру та Джеффрісу про своє бажання залишатися в перегонах, зауважили журналісти.

Видання зазначило, що ще одна людина з близького оточення Байдена прямо сказала президентові, що він повинен зняти свою кандидатуру. Він наголосив – це єдиний спосіб зберегти його політичну спадщину та врятувати країну від нового терміну республіканця Дональда Трампа, пишуть журналісти.

Водночас Байден відповів, що він категорично не згоден з такою думкою, оскільки вважає себе найкращим кандидатом, щоб перемогти Трампа.

Після зустрічей лідери Демократичної партії оприлюднили короткі заяви, визнавши лише факт їх проведення, проте не повідомили про їхній зміст.