Про це у коментарі агентству Reuters розповів гендиректор Saab Мікаель Йоханссон.

“Ми маємо допомогти Україні розбудувати суверенний потенціал і можливості, тому нам потрібно мати партнерство з українською промисловістю в Україні, а також з промисловістю, яка виїхала за її межі”, – сказав він.

За його словами, наразі Saab веде переговори з “двома-трьома компаніями про те, як налагодити місцеве виробництво”, але угода ще не завершена. Деталей про те, що саме вироблятиме шведська компанія він не розкрив.

Йоханссон додав, що бачить потенціал для співпраці з українськими компаніями щодо виробництва безпілотників й вважає, що Україна також може стати постачальником частин для своїх боєприпасів і сприяти розвитку сенсорних технологій.

Крім цього очільник Saab сказав, що збройова промисловість переходить від допомоги, яка ґрунтується на пожертвах від інших країн, до прямого партнерства з Києвом.

Як пише агентство, компанія Saab, яка конкурує з американським збройовим гігантом Lockheed Martin, французькою Dassault Aviation і британською BAE Systems переживає “бум попиту”, викликаного “глобальною напруженістю”, війною в Україні та нещодавнім вступом Швеції в НАТО.