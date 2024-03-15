Про це повідомлено на офіційному веб-сайті шведського уряду.

За даними представників берегової охорони, в Україні великий попит на гідроцикли, які можуть бути передані негайно.

Водні мотоцикли використовуватимуться для морського спостереження, що було оголошено береговою охороною 21 грудня 2023 року.

Всього дев’ять гідроциклів будуть поставлені після їх деідентифікації та демонтажу спеціального обладнання.