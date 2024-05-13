Про це пише Neue Zürcher Zeitung.

За даними Федерального департаменту юстиції Швейцарії (FDJP), у країні проживає близько 11 тисяч українських чоловіків.

За словами національного радника від Вільної демократичної партії Крістіана Вассерфалена, ті, хто потенційно підлягають військовій службі в Україні, не мають обґрунтованих претензій на статус захисту S. Цей статус, за його словами, спрямований у першу чергу на жінок, дітей та людей похилого віку, які потребують захисту.

“Ми не хочемо приховувати де-факто дезертирів, які втекли з країни, оборонна війна якої тепер потребує їхньої присутності”, – заявив він.

Політик заявив, що Швейцарія має допомогти Україні розв’язати кадрову проблему та “зняти навантаження із важко обтяжених швейцарських міграційних структур”.

“Якби існування Швейцарії опинилося під загрозою, ми не були б раді розміщенню іншими країнами у себе сотень тисяч наших солдатів”, – сказав голова з питань притулку Швейцарської народної партії Паскаль Шмід.

Зокрема він додав, що планує провести розслідування із цього.

Голова Українського Товариства у Швейцарії Андрей Лужницький своєю чергою назвав такі заяви цинічними і такими, що є “морально-політичною заявою про банкрутство”.

“Це цинічна спроба розв’язати українську проблему. І це від політиків країни, яка навіть не дозволила третім країнам передати швейцарську зброю для допомоги Україні. Якщо військовозобов’язаних справді відправлять назад, то маю надію, що їм нададуть зброю”, – сказав Лужницький.