Федеральна рада Швейцарії вирішила надати Україні 58,7 мільйона швейцарських франків (60,52 мільйона євро) на підтримку сфери цифровізації та електронного урядування впродовж чотирьох років. Таким чином Швейцарія просуває демократичні реформи в Україні через цифровізацію та водночас підвищує прозорість державних послуг. Обидві сфери мають вирішальне значення для відбудови України.

Про це повідомляє пресслужба уряду Швейцарії.

Швейцарія надасть кошти в межах проєкту “Електронне врядування задля підзвітності влади та залученості громади” (EGAP), що сприяє цифровій трансформації влади України та підтримується Швейцарією з 2015 року.

“Протягом 2024-2028 років Швейцарська агенція розвитку та співробітництва виділить 58,7 млн швейцарських франків”, — йдеться у повідомленні.

Частина коштів буде спрямована на проєкти в регіонах України, які постраждали від війни та є важливими для майбутньої відбудови країни. Серед головних напрямків — охорона здоров’я, освіта та гуманітарне розмінування.

Швейцарія офіційно оголосить про підтримку у сферах цифровізації та електронного урядування на наступній Конференції з відновлення України, яка відбудеться 11-12 червня у Берліні. Метою конференції є мобілізація подальшої міжнародної підтримки для відновлення України.