У Швейцарії заявили, що не дотримуватимуться підходу Євросоюзу, оскільки не можуть генерувати "будь-яких надзвичайних доходів", пов'язаних із коштами російського центрального банку.

Про це повідомляє видання Swissinfo.

“Швейцарія, відповідно до свого законодавства та міжнародних зобов’язань, не має права отримувати жодних особливих доходів від коштів російського Центрального банку”, — заявили у Державному секретаріаті з економічних питань.

Зауважимо, що станом на квітень 2024 року у Швейцарії залишалися замороженими близько 7,9 млрд доларів російського Центробанку. Ці кошти зберігаються окремо від заморожених активів, які належать пов’язаним із РФ приватним особам або компаніям.

Додамо, що Швейцарія дотримується політики нейтралітету. Вона не надавала Україні зброї чи іншої летальної допомоги, але надсилала гуманітарну підтримку. Також країна підтримала санкції проти Росії.

Нагадаємо, у п’ятницю, 26 липня, Європейський Союз оголосив про виділення 1,5 мільярда євро на підтримку України — це перший транш коштів, отриманих від прибутків, отриманих від заморожених російських активів.

“ЄС підтримує Україну. Сьогодні ми перераховуємо 1,5 мільярда євро з доходів від заморожених російських активів на оборону і відновлення України”, — заявила голова Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.