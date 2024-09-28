Швейцарія підтримує так звану "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії щодо завершення війни в Україні, попри те, що в ній відсутнє посилання на Статут ООН та територіальну цілісність України.

Про це йдеться у заяві речника Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо, повідомляє Blick.

За словами Бідо, Швейцарія підтримує китайсько-бразильську “мирну ініціативу”, оскільки вона закликає до припинення вогню і політичного вирішення конфлікту та пропонує альтернативу “войовничим промовам”, які прозвучали в ООН як з боку України, так і з боку Росії.

Водночас речник МЗС Швейцарії підкреслив важливість посилання на Статут ООН у будь-яких мирних ініціативах стосовно України, зазначивши, що про це говорив на виступі в Раді безпеки міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

Швейцарія, яка в червні цього року прийняла перший Глобальний саміт на основі української Формули миру, була однією з небагатьох західних країн, які запросили на організовану Китаєм та Бразилією зустріч стосовно їхньої “мирної ініціативи” на полях Генеральної асамблеї ООН у п’ятницю, 27 вересня.

Нагадаємо, Угорщина візьме участь у заснованій Китаєм та Бразилією зустрічі ініціативи “Друзі миру”, що має на меті якнайшвидше почати перемовини щодо припинення війни в Україні.