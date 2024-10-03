Про це заявив посол Швейцарії в Україні та Республіці Молдова Фелікс Бауманн.

З цієї суми, 1 млрд швейцарських франків буде спрямовано на підтримку місцевого самоврядування, розмінування та надання гуманітарної допомоги. Інша частина коштів буде залучена до проєктів відновлення із активною участю швейцарських приватних компаній.

“Щоб підкреслити серйозність наших намірів, тут працюватиме наш представник, який буде відповідальний за реалізацію цього проєкту. Саме зараз у Києві працює делегація приватного сектору, яка знайомиться із потребами України у сферах, за які відповідає міністерство, у середньо- та довгостроковій перспективі”, – наголосив Бауманн.

Швейцарські партнери планують стимулювати створення нових робочих місць у постраждалих регіонах.

Бауманн також додав, що Швейцарія вже тривалий час надає підтримку Україні через різні програми, зокрема, децентралізацію, проєкти відновлення, співпрацю з Укрзалізницею, а також допомогу у підготовці до зимового періоду.