Про це пише Blick.
Згідно з повідомленням, Комісія з політики безпеки Нацради розглядає можливість змінити закон про військові матеріали, щоб дозволити Швейцарії опосередковано постачати зброю в Україну. Більшість членів Комісії підтримує ідею пом’якшення заборони на нереекспорт для країн, які мають схожі механізми експортного контролю зі Швейцарією та поділяють подібні цінності.
Пропонується обмежений строк дії нововведення – п’ять років для обраних країн. Однак, передача матеріалів можлива лише до третіх країн, які не порушують права людини та не використовують військову техніку проти цивільного населення.
У разі участі третьої країни у збройному конфлікті, реекспорт дозволяється, якщо ця країна захищає своє право на самооборону, яке закріплене в міжнародному праві. Країни-одержувачі мають самостійно вирішувати, чи приймати військові матеріали.
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