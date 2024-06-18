Швейцарія розглядає можливість змінити закон про експорт зброї, щоб дозволити непрямі поставки в Україну.

Про це пише Blick.

Згідно з повідомленням, Комісія з політики безпеки Нацради розглядає можливість змінити закон про військові матеріали, щоб дозволити Швейцарії опосередковано постачати зброю в Україну. Більшість членів Комісії підтримує ідею пом’якшення заборони на нереекспорт для країн, які мають схожі механізми експортного контролю зі Швейцарією та поділяють подібні цінності.

Пропонується обмежений строк дії нововведення – п’ять років для обраних країн. Однак, передача матеріалів можлива лише до третіх країн, які не порушують права людини та не використовують військову техніку проти цивільного населення.

У разі участі третьої країни у збройному конфлікті, реекспорт дозволяється, якщо ця країна захищає своє право на самооборону, яке закріплене в міжнародному праві. Країни-одержувачі мають самостійно вирішувати, чи приймати військові матеріали.