Уряд Швейцарії доручив Міністерству юстиції та поліції підготувати до лютого наступного року консультаційний проєкт щодо спрощення працевлаштування українців зі статусом S.

Про це повідомляє swiss.info.

Парламент країни закликав спростити процедури, які дозволять українським біженцям працевлаштуватися у Швейцарії. Радники запропонували замінити чинну вимогу щодо отримання дозволу на роботу на системну реєстрацію.

Біженці зі статусом S також будуть зобов’язані реєструватись у державній службі зайнятості. Ті, хто працює, повинні мати можливість змінювати кантони та зобов’язані брати участь в інтеграційних заходах.

За даними Міграційної служби Швейцарії, на цей час понад 66 тисяч українців мають дійсний статус S. Дія понад 26 тисяч дозволів на статус S була припинена з моменту їх першої видачі у березні 2022 року. За даними Державного секретаріату з міграції, переважна більшість біженців або добровільно відмовилися від своїх дозволів S або залишили Швейцарію.

Додамо, що статус захисту S надає право жити та працювати у Швейцарії, а також отримувати доступ до соціального забезпечення. Він був активований країною 11 березня 2022 року.