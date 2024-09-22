Про це повідомляє swiss.info.
Парламент країни закликав спростити процедури, які дозволять українським біженцям працевлаштуватися у Швейцарії. Радники запропонували замінити чинну вимогу щодо отримання дозволу на роботу на системну реєстрацію.
Біженці зі статусом S також будуть зобов’язані реєструватись у державній службі зайнятості. Ті, хто працює, повинні мати можливість змінювати кантони та зобов’язані брати участь в інтеграційних заходах.
За даними Міграційної служби Швейцарії, на цей час понад 66 тисяч українців мають дійсний статус S. Дія понад 26 тисяч дозволів на статус S була припинена з моменту їх першої видачі у березні 2022 року. За даними Державного секретаріату з міграції, переважна більшість біженців або добровільно відмовилися від своїх дозволів S або залишили Швейцарію.
Додамо, що статус захисту S надає право жити та працювати у Швейцарії, а також отримувати доступ до соціального забезпечення. Він був активований країною 11 березня 2022 року.
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