Про це повідомляє видання Associated Press.

Заборона була оголошена після того, як уряд країни дізнався про передачу Україні близько 645 тисяч набоїв малого калібру, вироблених швейцарською компанією Swiss P.

Державний секретаріат з питань економіки Швейцарії заявив, що експорт для польської компанії буде заборонено, оскільки “ризик перенаправлення в Україну оцінюється як занадто високий”.

Видання зазначає, що Швейцарія давно рекламує свій нейтралітет у світових справах, і швейцарське законодавство забороняє експорт військової техніки, що належить або вироблена у Швейцарії, до країн, що перебувають у військовому конфлікті.

“Швейцарія докладає зусиль, щоб зберегти свою репутацію нейтралітету після повномасштабної війни Росії в Україні. Минулого року Швейцарія наполягала на тому, що танки німецького виробництва, якими вона володіла, але зняті з експлуатації, не можуть бути відправлені в Україну”, — йдеться у матеріалі.

Попри це уряд Швейцарії підтримав економічні санкції Європейського Союзу проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.