Парламентський комітет Швейцарії проголосував за виділення 5 млрд швейцарських франків (5,5 млрд доларів) на допомогу Україні в рамках ширшого пакета заходів, спрямованих на підвищення обороноздатності нейтрального Берна.
Про це повідомляє Reuters.
План, якому ще належить пройти низку парламентських перешкод, перш ніж він стане законом, ухвалили 8 голосами проти 5, при цьому праві партії виступили проти угоди.
У заяві парламенту йдеться про те, що багатомільярдний пакет був задуманий як надзвичайний внесок у забезпечення безпеки Швейцарії та “миру в Європі” у зв’язку з війною, яку Росія веде проти України.
З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швейцарія надає їй всебічну підтримку, за винятком поставок зброї та військової допомоги.
Причина такої позиції криється в багатовіковій політиці нейтралітету, проголошеній Швейцарією 1815 року. Відповідно до неї, Берн не постачає зброю іншим країнам, не бере участі у військових конфліктах і не санкціонує реекспорт свого озброєння третім особам.
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