Парламентський комітет Швейцарії проголосував за виділення 5 млрд швейцарських франків (5,5 млрд доларів) на допомогу Україні в рамках ширшого пакета заходів, спрямованих на підвищення обороноздатності нейтрального Берна.

План, якому ще належить пройти низку парламентських перешкод, перш ніж він стане законом, ухвалили 8 голосами проти 5, при цьому праві партії виступили проти угоди.

У заяві парламенту йдеться про те, що багатомільярдний пакет був задуманий як надзвичайний внесок у забезпечення безпеки Швейцарії та “миру в Європі” у зв’язку з війною, яку Росія веде проти України.