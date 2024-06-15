Громадянина Швейцарії Джона Нейдхарта, який понад два роки воював проти російських окупантів на боці українських сил, заарештували в Берні. Чоловіку за несення служби в іноземній армії загрожує до трьох років ув’язнення.

Про це повідомляє швейцарське видання Blick.

У п’ятницю, 14 червня, 36-річний Джон Нейдхарт добровільно здався швейцарській поліції, щоб додатково привернути увагу до України під час Саміту миру у Швейцарії, який розпочинається вже сьогодні.

«Я з нетерпінням чекаю на свій арешт. Я підтримую своє рішення боротися за Україну і, отже, за демократію», — сказав він у четвер вдень, коли прибув до Берна після чотириденної поїздки автобусом з України.

Військова служба іноземним державам у Швейцарії є незаконною. Нейдхарту загрожує кілька років ув’язнення. Те, що він дозволив себе заарештувати саме зараз, не є випадковим.

За словами Нейдхарта, Саміт не варто сприймати серйозно, а потрібно дати можливість Україні перемогти на полі бою.

«Якщо ви дійсно хочете допомогти Україні, ви повинні дати їй змогу перемогти росіян у військовій сфері. Ви повинні спочатку зламати росіян, перш ніж вести переговори з ними, а не навпаки», – наголосив він.

Відомо, що Нейдхарт народився в Цюриху, навчався у Берні й до війни хотів стати учителем. Коли росіяни напали на Україну, побожний християнин не міг залишатися осторонь. Він знявся з реєстрації у Швейцарії та зареєструвався у Міжнародному легіоні в Україні. Нейдхарт воював з росіянами на найнебезпечніших ділянках фронту і вбивав загарбників. З цього приводу він не має докорів совісті.

«В Україні доводиться боротися – насильством. Я виконав свій обов’язок і пишаюся цим. Росіяни, що загинули від моїх рук, не повинні були нападати на країну. Я просто робив свою роботу», – каже Нейдхарт.