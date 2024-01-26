До Коаліції дронів приєдналися Швеція і Велика Британія, які довели кількість країн-учасниць до чотирьох.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Зокрема, Міністр оборони Швеції Поль Джонсон оголосив це рішення під час засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня.

Коаліцію дронів створили Україна та Латвія. Рішення про це ухвалили під час візиту Міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва.

За словами латвійського міністра, ця ініціатива допоможе українським військовим у війні, де використання дронів стало важливим елементом бойових дій.