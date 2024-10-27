Швеція оголосила новий пакет гуманітарної допомоги Україні напередодні зими розміром у 110 мільйонів крон (близько 10,3 млн доларів).

Про це йдеться на сайті шведського уряду.

Гуманітарний пакет розподілено між чотирма організаціями:

Український Червоний Хрест отримає 50 млн крон (4,7 млн доларів);

ПРООН — 30 млн крон (2,8 млн доларів);

УВКБ ООН — 20 млн крон (1,8 млн доларів);

Фонд ООН у галузі народонаселення — 10 млн кров (понад 941 тисяча доларів).

Кошти спрямована на забезпечення доступу до тепла та електроенергії, розподілу продуктів, засобів гігієни, ліків та води. Крім того, підтримка також піде на розмінування.