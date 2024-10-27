Про це йдеться на сайті шведського уряду.
Гуманітарний пакет розподілено між чотирма організаціями:
Український Червоний Хрест отримає 50 млн крон (4,7 млн доларів);
ПРООН — 30 млн крон (2,8 млн доларів);
УВКБ ООН — 20 млн крон (1,8 млн доларів);
Фонд ООН у галузі народонаселення — 10 млн кров (понад 941 тисяча доларів).
Кошти спрямована на забезпечення доступу до тепла та електроенергії, розподілу продуктів, засобів гігієни, ліків та води. Крім того, підтримка також піде на розмінування.
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