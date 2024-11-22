Швеція виділить фінансування на виробництво українських далекобійних дронів за принципом "данської моделі", що передбачає підтримку створення зброї безпосередньо в Україні.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

Очільник Міноборони домовився про фінансування під час візиту до Швеції з міністром оборони країни Полом Йонсоном.

“Це ще один крок до посилення обороноздатності України, який демонструє довіру наших партнерів до нашого військово-промислового потенціалу”, – зазначив Умєров.

Крім того, міністри обговорили плани фінансування військової допомоги Україні на 2025 рік, які передбачають збільшення підтримки відповідно до реальних потреб України. Особливу увагу приділили питанню оснащення українських бригад.