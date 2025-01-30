Про це повідомило Міністерство оборони Швеції.

Цей пакет посилить можливості України у сфері далекобійності – Швеція виділить близько 1 млрд крон на виробництво українських ракет та безпілотників великої дальності.

До пакета також увійдуть:

  • подвоєння переданих раніше 16 бойових катерів CB 90;
  • передача протитанкового озброєння;
  • інвестиції на підтримку української оборонної промисловості.

Це вже 18-й пакет військової допомоги від Швеції, а загальна сума підтримки з початку повномасштабного вторгнення РФ перевищила 61,9 млрд крон (понад 5,6 млрд доларів).

До складу нового пакета входять:

  • закупівлі для безоплатної передачі Україні – 5,9 млрд крон;
  • фінансові пожертви – 2,8 млрд крон;
  • передача техніки ЗС Швеції з подальшими закупівлями на заміну – 3,3 млрд крон (зокрема, 146 вантажівок, 16 катерів CB 90, 23 морські станції озброєння, 1 млн боєприпасів 12,7 мм, 1500 протитанкових ракет TOW, 200 протитанкових снарядів, засоби індивідуального захисту);
  • послуги Шведського агентства оборонних досліджень та Університету оборони – 180 млн крон;
  • навчальні ініціативи, зокрема Interflex – 650 млн крон;
  • технічне обслуговування переданого обладнання – 400 млн крон.
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