Про це повідомили на сайті шведського уряду.
20 млн євро будуть спрямовані на підтримку української промислової бази, зокрема на закупівлю зброї в українських виробників. Ці кошти будуть перераховані Данії в рамках їх ініціативи.
Решта 43 млн євро будуть спрямовані на фінансування різних ініціатив, зокрема:
- закупівлю ракет класу “повітря-повітря” для української програми F-16;
- тренування української морської піхоти;
- розмінування територій України;
- підтримку української ІТ-галузі.
Крім того, Швеція також зробить внесок у Комплексний пакет допомоги НАТО для України.
Нагадаємо, що Комплексний пакет допомоги НАТО для України – пакет, який включає в себе військову, фінансову, гуманітарну та іншу допомогу. Пакет є спільним зусиллям країн-членів НАТО і має на меті допомогти Україні подолати російську агресію і відновити свою територіальну цілісність.