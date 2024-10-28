Ці кошти будуть спрямовані на підтримку української промислової бази та фінансування низки багатосторонніх ініціатив.

Про це повідомили на сайті шведського уряду.

20 млн євро будуть спрямовані на підтримку української промислової бази, зокрема на закупівлю зброї в українських виробників. Ці кошти будуть перераховані Данії в рамках їх ініціативи.

Решта 43 млн євро будуть спрямовані на фінансування різних ініціатив, зокрема:

закупівлю ракет класу “повітря-повітря” для української програми F-16;

тренування української морської піхоти;

розмінування територій України;

підтримку української ІТ-галузі.

Крім того, Швеція також зробить внесок у Комплексний пакет допомоги НАТО для України.

Нагадаємо, що Комплексний пакет допомоги НАТО для України – пакет, який включає в себе військову, фінансову, гуманітарну та іншу допомогу. Пакет є спільним зусиллям країн-членів НАТО і має на меті допомогти Україні подолати російську агресію і відновити свою територіальну цілісність.