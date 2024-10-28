Про це повідомили на сайті шведського уряду.

20 млн євро будуть спрямовані на підтримку української промислової бази, зокрема на закупівлю зброї в українських виробників. Ці кошти будуть перераховані Данії в рамках їх ініціативи. 

Решта 43 млн євро будуть спрямовані на фінансування різних ініціатив, зокрема: 

  • закупівлю ракет класу “повітря-повітря” для української програми F-16; 
  • тренування української морської піхоти; 
  • розмінування територій України; 
  • підтримку української ІТ-галузі.

Крім того, Швеція також зробить внесок у Комплексний пакет допомоги НАТО для України.

Нагадаємо, що Комплексний пакет допомоги НАТО для України – пакет, який включає в себе військову, фінансову, гуманітарну та іншу допомогу. Пакет є спільним зусиллям країн-членів НАТО і має на меті допомогти Україні  подолати російську  агресію і відновити свою територіальну  цілісність. 

  • Швеція надала Україні понад $10 млн.
  • Франція не зможе надати Україні обіцяну допомогу в 3 млрд євро через бюджетний дефіцит.
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