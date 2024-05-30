Про це повідомив речник прем’єр-міністра Швеції Том Самуельссон.

“Швеція оголосила про свій найбільший пакет військової допомоги Україні на суму € 1,16 мільярда. Пакет включає два літаки повітряного спостереження та управління (ACS890), які допоможуть Україні ідентифікувати цілі на великій відстані”, – йдеться в повідомленні.

Прем’єр Швеції Ульф Крістерссон передав літак безпосередньо послу України у Швеції.

Нагадаємо, 29 травня 2024 року Швеція оголосила, що передасть Україні літаки радіолокаційної розвідки ASC 890.

У Повітряних силах заявили, що ASC 890 слугуватиме посиленням “очей” F-16.