Швеція приєднується до Міжнародної коаліції безпілотників для України. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підписав відповідну угоду на саміті НАТО у Вашингтоні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Швеції.

Швеція разом з одинадцятьма країнами приєднається до коаліції, яка шляхом спільних закупівель забезпечуватиме Збройні сили України безпілотними літальними апаратами – дронами. Також можливе включення системного навчання.

“Дрони стали важливою частиною сучасної війни та мають величезне значення для України, щоб мати змогу зупиняти атаки РФ, насамперед на землі, і збирати інформацію на полі бою. Разом з іншими країнами ми підтримуватимемо Україну в коаліції з безпілотників щодо закупівель, постачання та навчання пілотів дронів”, — заявив Йонсон.

Окрім Швеції, до коаліції входять Австралія, Канада, Данія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща та Велика Британія. Його спільно очолюють Латвія та Велика Британія.