Влада Швеції призначила Ульріка Тідестрема спеціальним уповноваженим з питань відбудови, бізнесу та розвитку України. Він розпочне свою роботу 26 серпня.

Про це йдеться у пресрелізі, який опубліковано на сайті уряду Швеції.

“Уряд посилює зусилля Швеції щодо підтримки України, призначаючи спеціального представника з питань її реконструкції, бізнес-сектору та розвитку. Ця нова роль зосереджена на торгівлі, допомозі розвитку та просуванні. Я вітаю Ульріка Тідестрема в команді та з нетерпінням чекаю на спільну роботу”, — сказав міністр міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Йохан Форсселл.

Зазначається, що Тідестрем співпрацюватиме з українським урядом, інституціями ЄС, міжнародними фінансовими інституціями, країнами “Групи семи” (G7) та іншими міжнародними партнерами для підтримки відновлення України.

Одним із його головних завдань буде представляти Швецію у міжнародній координації донорів для підтримки відбудови України та розвитку тісніших зв’язків з ЄС. Іншим важливим завданням стане сприяння участі шведського бізнесу у відбудові України у тісній співпраці з Business Sweden та іншими організаціями Team Sweden.

“Як спеціальний уповноважений, сподіваюся на тісну співпрацю зі шведським бізнесом, урядовими установами та організаціями громадянського суспільства, які підтримують Україну та хочуть брати участь в її відбудові та розвитку”, – прокоментував Тідестрем своє призначення.