Швецію попросили поставити на паузу плани передачі Gripen Україні, заявив Йонсон. Міністра оборони Швеції цитує BBC News Україна.
“Нас переконали інші члени авіакоаліції почекати з Gripen”, – каже Йонсон.
А усе тому, що, Бельгія, Нідерланди, Данія та Норвегія вже готують передачу Україні F-16, а тому “Гріпени” мають почекати, щоб не завадити авіакоаліції. При цьому міністр оборони Швеції не виключає, що країна надасть Україні свої літаки у майбутньому.
“Але зараз фокус для України – впровадити програму прийняття літаків F-16”, – додав міністр.
Швеція давно готувала передачу “Гріпенів” Україні і цей план мали почати впроваджувати після вступу країни в НАТО і отримання гарантій безпеки. У цій ситуації вона могла б дозволити собі поділитись частиною парку нових бойових літаків.
Gripen – це доволі нові винищувачі, які називають не дуже вибагливими до обслуговування та такими, що можуть нести широку номенклатуру озброєння.
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