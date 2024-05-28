Швеція поставила на паузу план передачі Україні JAS-39 Gripen, які могли стати першими західними бойовими літаками у складі українських повітряних сил. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон виданню Omni.

Швецію попросили поставити на паузу плани передачі Gripen Україні, заявив Йонсон. Міністра оборони Швеції цитує BBC News Україна.

“Нас переконали інші члени авіакоаліції почекати з Gripen”, – каже Йонсон.

А усе тому, що, Бельгія, Нідерланди, Данія та Норвегія вже готують передачу Україні F-16, а тому “Гріпени” мають почекати, щоб не завадити авіакоаліції. При цьому міністр оборони Швеції не виключає, що країна надасть Україні свої літаки у майбутньому.

“Але зараз фокус для України – впровадити програму прийняття літаків F-16”, – додав міністр.

Швеція давно готувала передачу “Гріпенів” Україні і цей план мали почати впроваджувати після вступу країни в НАТО і отримання гарантій безпеки. У цій ситуації вона могла б дозволити собі поділитись частиною парку нових бойових літаків.

Gripen – це доволі нові винищувачі, які називають не дуже вибагливими до обслуговування та такими, що можуть нести широку номенклатуру озброєння.