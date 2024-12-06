Швеція та Данія уклали угоду з виробником військової техніки BAE Systems Hägglunds на постачання 205 бойових машин піхоти CV9035MkIIIC. У рамках цього контракту 40 одиниць бронетехніки будуть передані Україні.

Про це повідомляє пресслужба уряду Швеції.

Згідно з оприлюдненою інформацією, із загального обсягу техніки 115 машин призначені для Данії, 50 – для Швеції, щоб замінити бронетехніку, яку раніше відправили Україні. Ще 40 машин спеціально закуплено для передачі Україні за рахунок фінансування, виділеного обома країнами. Вартість контракту становить 25 мільярдів шведських крон.

“Ці інвестиції дозволять отримати більше шведської бронетехніки, яка зробить Європу, і особливо Україну, безпечнішою. Шведська оборонна промисловість є унікальним і потужним активом для нашої національної та колективної обороноздатності”, – наголосив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Міністр також відзначив, що бронетехніка, надана Україні, вже довела свою ефективність. Завдяки високому рівню захисту CV90 врятовано життя багатьох військовослужбовців навіть у випадках прямого влучання.

Зазначимо, що Україна вже отримала 50 бойових машин CV90 раніше. Окрім України, цю техніку використовують у 10 країнах, серед яких Чехія, Естонія, Норвегія, Фінляндія, Нідерланди та інші.