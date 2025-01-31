Як повідомляє телеканал SVT, супутник був виведений на орбіту ще 16 серпня 2024 року з бази в Каліфорнії (США), але військові тримали цей проєкт у таємниці.

“Це важливо для зміцнення нашої обороноздатності”, – заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

За його словами, країна має унікальні геополітичні умови та власний космодром Esrange, що дозволяє запускати полярні супутники. Крім того, Швеція прагне незалежності у зборі розвідданих і комунікації.

Gna-3 – це супутник зв’язку, що перебуває на висоті близько 500 км. Він проходить над одними і тими ж місцями чотири рази на день, охоплюючи, зокрема, Швецію та Балтійське море.

Шведські військові називають космос новим пріоритетним напрямком для оборони і планують запустити більше супутників у найближчі роки.