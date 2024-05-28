Уряд Швеції анонсував виділення Україні 650 мільйонів шведських крон (понад 61 мільйон доларів) на підтримку енергетичної системи країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Швеції.

Ця нова енергетична допомога спрямована на забезпечення стабільного енергопостачання, щоб важливі об’єкти в Україні, зокрема школи, лікарні, транспортні мережі, системи водопостачання та бізнеси, могли продовжувати свою роботу.

Міністр співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл підкреслив, що доступ до енергії є критично важливим для розвитку українського суспільства, економіки та бізнесу.

“Росія все частіше здійснює цілеспрямовані атаки на енергетичну систему України, намагаючись вивести з ладу ключові соціальні об’єкти. Для посилення стійкості України ми збільшуємо нашу підтримку енергетичного сектора,” – заявив міністр.

Новий пакет допомоги від Швеції складається з двох частин: 500 мільйонів шведських крон буде надано через Фонд енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства, а 150 мільйонів шведських крон – через Програму розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН).