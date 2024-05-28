Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Швеції.
Ця нова енергетична допомога спрямована на забезпечення стабільного енергопостачання, щоб важливі об’єкти в Україні, зокрема школи, лікарні, транспортні мережі, системи водопостачання та бізнеси, могли продовжувати свою роботу.
Міністр співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл підкреслив, що доступ до енергії є критично важливим для розвитку українського суспільства, економіки та бізнесу.
“Росія все частіше здійснює цілеспрямовані атаки на енергетичну систему України, намагаючись вивести з ладу ключові соціальні об’єкти. Для посилення стійкості України ми збільшуємо нашу підтримку енергетичного сектора,” – заявив міністр.
Новий пакет допомоги від Швеції складається з двох частин: 500 мільйонів шведських крон буде надано через Фонд енергетичної підтримки України Енергетичного співтовариства, а 150 мільйонів шведських крон – через Програму розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН).
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