Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції з посилання на уряд Швеції.

Стокгольм надає цю підтримку через продовольчу програму Організації Об’єднаних Націй (ООН).

У грудні Швеція виділила Україні 1,4 мільярда крон, які, зокрема спрямували на підтримку населення країни взимку.

Минулого тижня шведський міністр оборони Пол Йонсон підтвердив, що після остаточного вступу в Північноатлантичний Альянс країна не виключає можливості постачання своїх винищувачів Gripen в Україну.

Окремо Йонсон наголосив, що Європа повинна посилити свою військову підтримку України та “компенсувати частину підтримки, яка зменшується”, маючи на увазі США.