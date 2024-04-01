Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції з посилання на уряд Швеції.
Стокгольм надає цю підтримку через продовольчу програму Організації Об’єднаних Націй (ООН).
У грудні Швеція виділила Україні 1,4 мільярда крон, які, зокрема спрямували на підтримку населення країни взимку.
Минулого тижня шведський міністр оборони Пол Йонсон підтвердив, що після остаточного вступу в Північноатлантичний Альянс країна не виключає можливості постачання своїх винищувачів Gripen в Україну.
Окремо Йонсон наголосив, що Європа повинна посилити свою військову підтримку України та “компенсувати частину підтримки, яка зменшується”, маючи на увазі США.
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