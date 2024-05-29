Швеція виділила найбільший пакет військової допомоги для України: що до нього увійшло

Уряд Швеції презентує новий пакет військової підтримки України. Він є найбільшим на сьогодні, вартістю 13,3 мільярда шведських крон (1,3 млрд доларів). У пакет входять, серед іншого, літаки системи повітряного раннього попередження та контролю ASC-890.

Про це повідомляє Sydsvenskan.

Сьогоднішній пакет військової допомоги стане шістнадцятим за рахунком від Швеції з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Гроші, які будуть включені до додаткового бюджету, крім іншого, дадуть змогу зміцнити протиповітряну оборону України.

Що увійшло до пакету військової допомоги

Зокрема, Швеція передасть літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, який дасть Україні «абсолютно новий потенціал радіолокаційної розвідки та бойового управління проти цілей у повітрі та на морі», а також зміцнить її здатність вражати цілі в довгостроковій перспективі. Літаки також поставляються з навчальним і технічним обладнанням.