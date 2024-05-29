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28 травня

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Швеція виділила найбільший пакет військової допомоги для України: що до нього увійшло

Уряд Швеції презентує новий пакет військової підтримки України. Він є найбільшим на сьогодні, вартістю 13,3 мільярда шведських крон (1,3 млрд доларів). У пакет входять, серед іншого, літаки системи повітряного раннього попередження та контролю ASC-890.

Середа, 29 травня 2024, 11:22

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Про це повідомляє Sydsvenskan.

Сьогоднішній пакет військової допомоги стане шістнадцятим за рахунком від Швеції з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Гроші, які будуть включені до додаткового бюджету, крім іншого, дадуть змогу зміцнити протиповітряну оборону України.

Що увійшло до пакету військової допомоги

Зокрема, Швеція передасть літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, який дасть Україні «абсолютно новий потенціал радіолокаційної розвідки та бойового управління проти цілей у повітрі та на морі», а також зміцнить її здатність вражати цілі в довгостроковій перспективі. Літаки також поставляються з навчальним і технічним обладнанням.

Вони оснащені передовими радіолокаційними системами, які можуть виявляти та відстежувати об’єкти на великій площі, включаючи винищувачі, вертольоти, крилаті ракети та морські цілі.

Швеція передасть весь свій парк бронетранспортерів 302 для підтримки формування нових бригад української армії. У пакет також входить винищувач Rb 99, а також артилерійські боєприпаси і ресурси для обслуговування раніше переданої техніки.

З урахуванням представлених сьогодні коштів Швеція вже надала Україні підтримку в розмірі 43,5 мільярда шведських крон.

Нагадаємо, під час візиту до Бельгії президент України Володимир Зеленський відвідав військову базу “Мелсбрук”, де проходять курс навчання українські військовослужбовці.

“Україна дуже чекає від своїх західних партнерів винищувачів F-16 для посилення захисту нашого неба. А також чекаємо вдома на наших воїнів, які навчаються технічного обслуговування F-16 і є дуже вмотивованими, щоб розпочати виконання бойових завдань і пришвидшити перемогу нашої держави”, – написав Зеленський у Instagram.

Теги: військова допомога, підтримка України, Швеція

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