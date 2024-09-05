Уряд Швеції ухвалив рішення про надання Україні додаткових 44 млн євро (500 млн шведських крон) для підтримки енергопостачання та опалення.

Про це йдеться на сайті швецького уряду.

Згідно з інформацією, ці кошти будуть використані для забезпечення електроенергією 185 тисяч українців.

Фінансування піде на встановлення двох газових турбін для виробництва електроенергії, які будуть захищені для мінімізації наслідків російських атак. Передбачається, що цей проєкт розпочне роботу у 2025 році.

“Росія все частіше націлена на важливу енергетичну інфраструктуру своїми атаками. Ця нова підтримка піде на виробництво електроенергії для близько 185 000 людей і допоможе підтримувати суспільство, економіку та бізнес України. Це має вирішальне значення для стійкості України”, — підкреслив міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Йохан Форсселл.