Дізнайтеся про найкращі способи переказу грошей з України за кордон у 2024 році: P2P-перекази, SEPA, системи термінових переказів і Payoneer.

Як ефективно та вигідно здійснювати грошові перекази у 2024 році?

У сучасному світі можливість швидко і зручно здійснювати грошові перекази за кордон стає все більш актуальною. Вибір найкращого способу залежить від багатьох факторів: швидкості, комісій, доступності банківських послуг та особистих потреб відправника й одержувача. Відвідавши сайт mixfin, ви знайдете докладний огляд основних варіантів переказів з України за кордон у 2024 році, їх переваги, недоліки та особливості використання, що допоможе зробити правильний вибір.

P2P-перекази з українських банківських карток на закордонні

Найзручніший та найшвидший спосіб переказати кошти з України за кордон — це P2P-переказ із картки українського банку на закордонну. Такий варіант доступний, наприклад, для власників валютних карток українських банків.

Наприклад, при здійсненні переказу з карток Абанку на рахунки іноземних банків, комісія становить 2%, з мінімальною сумою у 2 долари або 2 євро.

Якщо переказ робиться з картки ПриватБанку, комісія також становить 2%, але мінімум 50 гривень.

Основний недолік цього методу полягає в тому, що на місяць дозволено переказувати за кордон лише еквівалент 100 тисяч гривень. Це обмеження встановлене Національним банком. Якщо виникає потреба відправити більшу суму, доведеться скористатися картками родичів або здійснювати перекази з різних банків (ліміт у 100 тисяч гривень на місяць діє для кожного банку окремо).

Крім того, на сьогодні заборонено робити перекази за кордон із гривневих карток (ця опція наразі недоступна). Це означає, що спочатку потрібно придбати валюту та поповнити валютну картку доларами або євро (зараз це можна зробити й онлайн), а потім вже виконати переказ на закордонний рахунок.

Системи швидких грошових переказів

Системи швидких грошових переказів залишаються популярним методом для відправлення коштів у більшість країн світу.

До початку повномасштабної війни ці системи працювали в Україні в обох напрямках: можна було не тільки відправляти гроші за кордон, але й отримувати їх звідти.

З 24 лютого 2022 року ці системи в Україні функціонують лише для прийому переказів з-за кордону.

Кожен банк співпрацює з різними системами швидких переказів. Наприклад, Абанк підтримує роботу з такими відомими світовими системами:

Western Union

MoneyGram

IntelExpress

Ria

Welsend

Крім того, Абанк співпрацює з міжнародною платіжною системою Payoneer, яка є особливо популярною серед фрилансерів. За допомогою Payoneer можна легко перевести кошти на банківську картку.

Головна перевага систем швидких переказів — це оперативність, адже перекази здійснюються за кілька хвилин. Однак є й недоліки — високі комісії за такі послуги.

Розмір комісії залежить від обраної системи грошових переказів та країни відправлення коштів.

Щоб здійснити переказ через одну з цих систем, потрібно мати такі дані одержувача:

країна (в нашому випадку — Україна);

прізвище;

ім’я.

Точну адресу одержувача вказувати не потрібно.

Для отримання переказу необхідно надати:

назву системи грошових переказів;

суму переказу;

контрольний номер переказу, який повідомляє відправник.

У деяких випадках може бути запитана країна, з якої був здійснений переказ.

Варто також враховувати, що деякі системи мають обмежений термін зберігання переказу. Наприклад, якщо переказ через Western Union не буде забраний протягом 90 днів, кошти автоматично повернуться до відправника.

Якщо відправник за кордоном не є клієнтом місцевого банку, системи швидких переказів залишаються єдиним варіантом для швидкого надсилання грошей в Україну.

Єдина європейська платіжна система (SEPA)

Ще одним варіантом для надсилання коштів із країн Єврозони є використання SEPA.

SEPA (Single Euro Payments Area) — це єдиний європейський простір для платежів у євро. Цей платіжний стандарт діє на території Європейського Союзу та деяких інших країн, що не входять до ЄС.

В межах SEPA всі перекази в євро здійснюються на однакових умовах, незалежно від того, чи це внутрішній платіж, чи переказ до іншої країни Європи. Для здійснення SEPA-платежу потрібно знати міжнародний номер банківського рахунку одержувача (IBAN).

Отримати переказ SEPA можна виключно в євро.

Основна перевага цього методу — відсутність комісії в більшості випадків. Якщо ж банк і стягуватиме комісію, вона буде мінімальною, оскільки умови роботи SEPA передбачають, що комісія за міжнародний переказ не може перевищувати комісію за внутрішні платежі.

Недолік полягає в тому, що в Україні лише три банки можуть приймати платежі за SEPA: Абанк, monobank та Кредобанк.

Зазвичай вважається, що переказ SEPA доходить до одержувача протягом одного дня (за умови відправлення в першій половині дня). Однак, за словами експертів Абанку, час проходження платежу SEPA від відправника до одержувача може зайняти приблизно 30 хвилин