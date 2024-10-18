Про це повідомила речниця МЗС Китаю Мао Нін.
“Сі Цзіньпін проведе глибокий обмін думками з лідерами країн БРІКС щодо поточної міжнародної ситуації, практичного співробітництва в рамках організації, розвитку механізмів БРІКС та важливих питань, що становлять спільний інтерес”, – повідомила вона.
Вона зазначила, що Китай готовий співпрацювати з країнами БРІКС для зміцнення Глобального Півдня та спільного сприяння миру і стабільності у світі. На саміті лідер Китаю, ймовірно, проведе двосторонні зустрічі, зокрема з Володимиром Путіним.
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