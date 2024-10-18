Голова КНР Сі Цзіньпін планує відвідати російське місто Казань з 22 по 24 жовтня для участі в саміті лідерів країн БРІКС.

Про це повідомила речниця МЗС Китаю Мао Нін.

“Сі Цзіньпін проведе глибокий обмін думками з лідерами країн БРІКС щодо поточної міжнародної ситуації, практичного співробітництва в рамках організації, розвитку механізмів БРІКС та важливих питань, що становлять спільний інтерес”, – повідомила вона.

Вона зазначила, що Китай готовий співпрацювати з країнами БРІКС для зміцнення Глобального Півдня та спільного сприяння миру і стабільності у світі. На саміті лідер Китаю, ймовірно, проведе двосторонні зустрічі, зокрема з Володимиром Путіним.