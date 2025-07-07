Про це повідомляє Суспільне.

29 квітня 2025 року Національна комісія з реабілітації визнала невинним Юліана Гоїва — командира чоти Українських січових стрільців і військового УГА (Української галицької армії), розстріляного в 1937 році в Харкові. Він став першим січовим стрільцем із Івано-Франківщини й одним із небагатьох в Україні, кому повернули чесне ім’я вже за часів незалежності.

Юліан Гоїв народився 27 квітня 1894 року у Снятині, в заможній родині дяка й фінансиста Івана Гоїва та його дружини Анни (Захаркевич). Його родина була знайома з видатними митцями краю — Василем Стефаником, Марком Черемшиною та художником Василем Касіяном. Вчився в Снятинській цісарсько-королівській школі, де виділявся здібностями й любов’ю до іноземних мов. Знання французької, німецької, латини й англійської згодом допомогли йому на фронті й у полоні.

Після двох років навчання у технічному університеті Брно, 1914-го, під час канікул, він добровільно вступив до легіону Українських січових стрільців, попри вмовляння матері залишитися й закінчити навчання. Був поранений у бою під Воловцем, а згодом, під час героїчної оборони на Маківці в травні 1915-го, потрапив у російський полон, коли рятував поранених побратимів. У таборі для військовополонених у Чорному Яру познайомився з Євгеном Коновальцем.

Після повернення з полону у 1918 році продовжив службу в УГА, а згодом очолював курінь у Червоній українській галицькій армії. З 1924-го мешкав у Харкові, працював на військових посадах. Одружився з лікаркою Оленою Рибалко зі Слов’янська.

У вересні 1937-го його заарештували в Харкові. Слідство тривало до грудня, звинувачення були сфабриковані, а вирок — розстріл із конфіскацією майна — винесено 10 грудня того ж року. Місце поховання досі невідоме.

Історик Андрій Бойда у 2024 році ініціював процес реабілітації Юліана Гоїва. Через сім місяців, у квітні 2025-го, рішення про його невинуватість було ухвалене. Це стало символічним жестом відновлення справедливості до героя українських визвольних змагань, елітного офіцера й патріота, чия історія тепер гідно вшанована.