Сіверськодонецьк після окупації: занепад і зміни в місті

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

До початку окупації Сіверськодонецьк був наповнений ароматами свіжої випічки та хвойного лісу. Це місто, яке славилося науковцями, інженерами та хіміками, було зручним, компактним і привітним. Так його пам’ятають місцеві жителі. Наразі ж половина населення складається з людей, які приїхали з Росії. За відремонтованими фасадами ховаються сліди боїв 2022 року та занепад, про що розповідають мешканці.

Три роки тому російські війська захопили Сіверськодонецьк. Як змінилася ситуація в місті, дізнавалися ті, хто пам’ятає його колишню славу та знає, що відбувається зараз.

Сіверськодонецьк, який у вересні 2024 року отримав свою сучасну назву, колись називали містом хіміків завдяки численним працівникам заводу “Азот”. Переселенка Валентина згадує, що це було місто технічної інтелігенції, куди приїжджали молоді фахівці з усього Радянського Союзу.

До окупації життя було комфортним і затишним. Валентина розповідає, що місто було компактним, зеленим і привітним, де на вулицях завжди можна було зустріти знайомих. Після 2014 року, коли Сєвєродонецьк став обласним центром, сюди переїхало багато переселенців із Луганська, що дало новий імпульс для розвитку бізнесу.

Журналістка Вікторія Марченко, яка переїхала сюди у 2015 році, пригадує, як важко було звикнути до нових умов, але підтримка колективу та бажання відновити українське мовлення допомагали їй триматися. Вона з теплотою згадує улюблені кав’ярні та теплі зустрічі з новими людьми.

Життя та робота в місті після переїзду переселенців

Вікторія Пилипенко, викладачка історії, розповідає про труднощі з роботою після переїзду з Луганська. Університет МВС, який перемістився до Сіверськодонецька, розмістили у старому дитячому інтернаті з гнилою підлогою та недоремонтованими аудиторіями. Курсанти довго навчалися на полігонах, а лише наприкінці 2022 року отримали відремонтовані приміщення.

У липні 2023 року університет приєднали до Донецького державного університету внутрішніх справ, і він перестав існувати як окремий заклад.

Улюблені місця та спогади про місто

Місцеві жителі та переселенці з теплотою згадують ресторани “Шале”, “Пузо паб”, “Наше кафе”, пекарню “Водолій”, драматичний театр, Льодовий палац і навколишній ліс. Валентина особливо сумує за рестораном “Шале”, який раніше був популярним місцем зустрічей, а тепер перетворився на піцерію для російських військових.

Вікторія Марченко ділиться спогадами про команду радіо, яка збиралася в “Шале” для гри в квіз, а також про унікальний смак імбирного пива, яке там варили.

Валентина згадує грузинський ресторан “Суліко”, відкритий переселенцями з Луганська, де завжди панувала атмосфера гостинності, ніби ти прийшов у гості до родичів.

Запахи міста – свіжої випічки з пекарні “Водолій” та хвойного лісу – залишилися в пам’яті мешканців. Вікторія Пилипенко розповідає, що в пекарню часто стояли черги, але її зруйнували одними з перших під час бойових дій.

Ще одним улюбленим місцем було Чисте озеро з навколишнім сосновим лісом, де мешкали птахи, бобри, видри та ондатри. Нині озеро висохло, а про нього ніхто не дбає.

Сіверськодонецьк після окупації

24 червня 2022 року, після чотирьох місяців боїв, російська армія остаточно захопила Сіверськодонецьк. Місто, яке місцеві називали Сєвєр, зупинилося у часі.

Голова Сіверськодонецької районної адміністрації Роман Власенко повідомляє, що населення скоротилося з приблизно 150 тисяч до близько 50 тисяч, половина з яких – не місцеві, а люди з Росії та інших регіонів РФ. Він додає, що життя в місті не покращується: немає роботи, зв’язку, медичних послуг, а якість ремонтів викликає сумніви.

Місцеві неодноразово скаржилися на неякісні ремонти, які окупаційна влада демонструє у пропагандистських звітах. За фасадами ховається занепад і розруха.

Роман Власенко зазначає, що місто засмічене, благоустрій не налагоджений, а тарифи на житлово-комунальні послуги зростають. Він також підкреслює гострий дефіцит комунальних працівників, відтік молоді та занепад промисловості.

Щодо заводу “Азот”, то, за словами Власенка, офіційно його планують відновити, але насправді відбувається лише демонтаж і розкрадання майна. Він вважає, що підприємство потрапило до рук клану, який заробляє на його розпродажі.

“Це просто місто порожніх коробок. Коли вдається поспілкуватись з кимось звідти, адже зв’язку в місті немає, то всі скаржаться на ці ремонти. Комусь прийшли і замінили вікна для картинки. А людини були гарні вікна з потрійними склопакетами. Але треба ж показати бурхливу діяльність.” – Валентина

Таким чином, Сіверськодонецьк після трьох років окупації перетворився на місто порожніх будівель, де життя майже зупинилося, а колишня слава і затишок залишилися лише у спогадах його мешканців.