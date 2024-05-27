Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його уряд буде категорично проти відправлення центральноєвропейських та угорських військових воювати в Україну. Він також занепокоєний розмовами про використання західної зброї проти російських цілей.

Про це 27 травня написав у своєму Х Золтан Ковач, державний секретар з питань публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю Угорщини.

В заяві ідеться, що Сіярто на зустрічі голів МЗС Євросоюзу в Брюсселі засудив пропозиції щодо обов’язкового європейського військового призову як “неприйнятні” і заявив, що уряд буде категорично проти відправлення центральноєвропейської та угорської молоді воювати в Україну.

“Ми не хочемо, щоб угорська молодь була втягнута на фронт українсько-російської війни. Це не наша війна. Руки геть від центральноєвропейської молоді, руки геть від угорської молоді!” — цитує Ковач міністра.

Виступаючи в Брюсселі, Сіярто розкритикував посилення воєнної риторики, зазначивши, що багато країн ЄС виступають за збільшення військової допомоги Україні, що призведе лише до подальших руйнувань і жертв.

Міністр також вказав на появу “все більш радикальних ідей” — розгортання солдатів та використання західної зброї проти російських цілей. А ще Сіярто занепокоєний розмовами про збиття російських ракет над Україною та риторикою навколо ядерної війни. Для угорського міністра ці обговорення “близькі до переростання у глобальний конфлікт”.

Водночас Сіярто підтвердив прихильність Угорщини до протидії ескалації конфлікту, сказав, що виступає за мир і припинення “безглуздого насильства”.