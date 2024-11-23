Очільник МЗС Угорщини вважає, що рішення США накласти санкції на російський Газпромбанк “ставить під загрозу енергетичну безпеку” деяких країн Центральної Європи, підвищуючи ризики дострокового припинення постачання російського природного газу на континент.

Про це він заявив під час зустрічі з міністрами енергетики Туреччини, Азербайджану, Болгарії та Сербії в Стамбулі, повідомляє Bloomberg.

Міністр закордонних справ Угорщини назвав цей крок Сполучених Штатів “атакою на суверенітет” країни.

“Угорщина вдячна Туреччині, Болгарії та Сербії за забезпечення дуже безпечного, дуже надійного і дуже стабільного транзиту… Разом ми знайдемо рішення для забезпечення безпеки наших енергопостачань”, — заявив Сійярто.

Видання наголошує, що Угорщина, разом зі Словаччиною та Австрією, є однією з небагатьох країн, які все ще покладаються на газ із Росії для своїх енергетичних потреб. Європейські країни використовують Газпромбанк для оплати цих поставок, і санкції збільшують ризик того, що вони можуть бути припинені в той час, коли ціни наближатимуться до найвищих за рік, пояснює Bloomberg.

Аналітики Energy Aspects Ltd вважають, що покупці російського газу, які користуються послугами Газпромбанку, врешті решт, скористаються обхідними шляхами, щоб перейти до іншого російського банку, щоб продовжити платежі.