Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтервʼю провладному білоруському виданню ОНТ.
Сійярто наголосив, що у Будапешті поважають зусилля Швейцарії зупинити війну, але вони не бачать сенсу в конференції, якщо там не буде представлена Росія.
“Якщо не обидві сторони війни представлені, я думаю, це законне питання, чи має вся конференція сенс з погляду кінцевої мети, а саме, – прагнення до миру. Тому ми вважаємо, що мирна конференція має реальний сенс і дає найбільшу надію на мир, якщо обидві сторони сидять за столом”, – заявив Сійярто.
Крім того, голова МЗС Угорщини заявив, що ця війна йде між Україною та Росією, тому вона не є “своєю” для Будапешта.
Сійярто пояснив що в Угорщині інший підхід до російської війни проти України, оскільки в Європі багато хто бачить небезпеку і відчуває себе у стані війни, тоді як в Угорщині цього нема.
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