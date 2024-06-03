В Угорщині заявили, що не бачать сенсу їхати на Саміт миру до Швейцарії, бо там не буде представлена Росія. Проте остаточного рішення щодо присутності Угорщини на саміті ще не ухвалено.

Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтервʼю провладному білоруському виданню ОНТ.

Сійярто наголосив, що у Будапешті поважають зусилля Швейцарії зупинити війну, але вони не бачать сенсу в конференції, якщо там не буде представлена Росія.

“Якщо не обидві сторони війни представлені, я думаю, це законне питання, чи має вся конференція сенс з погляду кінцевої мети, а саме, – прагнення до миру. Тому ми вважаємо, що мирна конференція має реальний сенс і дає найбільшу надію на мир, якщо обидві сторони сидять за столом”, – заявив Сійярто.

Крім того, голова МЗС Угорщини заявив, що ця війна йде між Україною та Росією, тому вона не є “своєю” для Будапешта.

Сійярто пояснив що в Угорщині інший підхід до російської війни проти України, оскільки в Європі багато хто бачить небезпеку і відчуває себе у стані війни, тоді як в Угорщині цього нема.