Як повідомляє DW, про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто.
“Угорщина не постачала і не постачатиме зброю в Україну, ми не беремо участі в ніяких спільних діях, які закінчуються спільними постачаннями зброї“, – зазначив він.
Нагадаємо, що Чехія найближчим часом передасть Україні перші 300 000 артилерійських снарядів, які забезпечать “життєво важливі кілька місяців перепочинку” на лінії фронту. Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує з квітня мати достатню кількість боєприпасів у межах чеської ініціативи з постачання снарядів.
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