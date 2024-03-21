Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримає чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів для України.

Як повідомляє DW, про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто.

“Угорщина не постачала і не постачатиме зброю в Україну, ми не беремо участі в ніяких спільних діях, які закінчуються спільними постачаннями зброї“, – зазначив він.

Нагадаємо, що Чехія найближчим часом передасть Україні перші 300 000 артилерійських снарядів, які забезпечать “життєво важливі кілька місяців перепочинку” на лінії фронту. Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує з квітня мати достатню кількість боєприпасів у межах чеської ініціативи з постачання снарядів.