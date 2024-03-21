Як повідомляє DW, про це заявив міністр закордонних справ країни Петер Сійярто.

Угорщина не постачала і не постачатиме зброю в Україну, ми не беремо участі в ніяких спільних діях, які закінчуються спільними постачаннями зброї“, – зазначив він.

Нагадаємо, що Чехія найближчим часом передасть Україні перші 300 000 артилерійських снарядів, які забезпечать “життєво важливі кілька місяців перепочинку” на лінії фронту. Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує з квітня мати достатню кількість боєприпасів у межах чеської ініціативи з постачання снарядів.