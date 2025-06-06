Конфлікт між Трампом, Маском і Сікорським: політика та Starlink

Як повідомляє Twitter-акаунт Радослава Сікорського

Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, з іронією прокоментував конфлікт між Дональдом Трампом, президентом США, та Ілоном Маском, відомим мільярдером. Цю думку він висловив у своєму пості на платформі X.

Сікорський натякнув Маску на те, що політична діяльність виявилася набагато складнішою, ніж він міг собі уявити.

“Бачиш, великий начальнику, політика виявилася складнішою, ніж ти думав.” – Радослав Сікорський

Ця суперечка між Ілоном Маском і Радославом Сікорським розпочалася ще в березні 2025 року, коли мільярдер назвав польського міністра “маленькою людиною” у відповідь на його коментарі щодо системи Starlink.

Конфлікт виник через заяву Маска про те, що “Starlink є основою української армії, і лінія фронту зруйнувалася б, якби я її вимкнув”. Сікорський, у свою чергу, підкреслив, що фінансування супутникового зв’язку для України здійснюється, зокрема, й Польщею, яка витрачає близько 50 мільйонів доларів на рік на ці потреби.

Нещодавно Дональд Трамп також висловився про Маска, заявивши, що той “вичерпав себе”. Американський президент додав, що найкращий спосіб заощадити бюджетні кошти США – це припинити державні субсидії та розірвати контракти з Маском. У відповідь мільярдер назвав слова Трампа “брехнею” і висловив підтримку його імпічменту.