Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Володимир Путін, лідер Росії, зневажає мирні ініціативи президента США Дональда Трампа, активізуючи атаки на цивільні об’єкти в Україні. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив цю думку перед зустріччю “Веймар плюс”, яка відбудеться в Римі, де учасники обговорять, як зміцнити Україну.

“Ця зустріч не могла б відбутися у більш слушний час, враховуючи саміт НАТО наприкінці місяця та очевидність того, що Путін з Росії насміхається з мирних зусиль президента Дональда Трампа, який намагався ініціювати припинення вогню, змусити обидві сторони розмовляти безпосередньо. А замість цього, як ви знаєте, кількість нападів на цивільні цілі в Україні зросла.” – Радослав Сікорський

Сікорський також підкреслив, що США закликають Європу активніше займатися власною обороною. “Ми вже робимо це на рівні ЄС, де Польща пишається участю у запуску фонду SAFE, що передбачає 150 мільярдів євро для європейської оборони. Нам потрібно розробити стратегію, як допомогти Україні захиститися від російського тиску”, – зазначив він.

Міністр вказав на проблему російського тіньового флоту, що загрожує безпеці Балтійського моря.

“Старі кораблі, які перевозять величезні обсяги нафти, що ходять під екзотичними прапорами для зручності або взагалі без прапора, і які становлять матеріальну небезпеку для такого мілководного, закритого моря, як Балтійське. У нас вже були танкери, які займаються цією торгівлею, які постраждали в Азовському морі. Тож це не теоретична проблема. І ми знаємо, наскільки дорого коштувало очищення від розливів нафти після катастрофи на танкері Horizon у Мексиканській затоці. Тож я з нетерпінням чекаю на ґрунтовне та важливе обговорення.” – Радослав Сікорський

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також зазначив, що на засіданні “Веймар плюс” обговорюватимуть, як зміцнити Україну, щоб вона могла захищатися та прагнути до стабільного миру.

Крім того, учасники зустрічі розглянуть питання оборони території НАТО на найближчі п’ять і десять років, зокрема фінансування, оборону та виробництво сталі.

Щодо переговорів між Україною та Росією, Рютте підкреслив важливість дій Трампа, який започаткував прямі переговори з Путіним.