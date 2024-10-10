Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в четвер під час пресконференції, повідомляє Польське радіо.

Відповідаючи на запитання про позицію Польщі на зустрічі у форматі Рамштайн, яку було відкладено, глава польської дипломатії зазначив, що на цій зустрічі йдеться про практичну військову допомогу Україні. Тому, за задумом, у Рамштайні мали зустрітися глави урядів країн, які підтримують Україну, а не глави держав.

“Саме тому ми підготували позицію для президента Дуди, щоб він міг говорити не лише від себе, а й від імені польської держави – про те, що ми вже зробили для України і що маємо намір робити далі”, — додав Сікорський.

Очільник польського МЗС наголосив на одному конкретному положенні, закладеному в цю польську позицію. За його словами, у ній згадується про те, що одним із ключових факторів, який дозволяє українцям і надалі ефективно захищатися від росіян, є підключення до інтернету через термінали Starlink.