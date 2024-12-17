Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Євросоюз та Сполучені Штати мають активізувати зусилля, аби Україна отримала кращу переговорну позицію на майбутніх переговорах з Росією.

Про це він заявив у понеділок, 16 грудня, в Брюсселі, передає DW.

“Розподіл завдань має бути таким, щоб і Сполучені Штати, і Європейський Союз допомогли Україні досягти кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх перемовин, до яких слід заохочувати й примушувати агресора, а не жертву“, — підкреслив Сікорський.

Міністр також наголосив, що Євросоюз повинен мобілізуватися, особливо з урахуванням можливого повернення Дональда Трампа до влади в США.

Сікорський також запевнив, що під час головування Польщі в Раді ЄС санкції проти Росії будуть посилюватися. Зокрема, Польща планує запровадити нові санкції проти російського “тіньового флоту”, зокрема танкерів, що спричиняють серйозне забруднення довкілля та є загрозою як геополітичною, так і економічною.