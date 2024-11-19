Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

“Разом з майбутнім високим представником ЄС у закордонних справах ми розмірковували над можливостями збільшення нашої підтримки Україні. У цьому контексті я з вдячністю відзначаю готовність найбільших країн ЄС взяти на себе тягар військової та фінансової підтримки України в контексті можливого обмеження участі США”, сказав Сікорський.

Він наголосив: міністри згодні з думкою, що Європа має взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, зокрема, через збалансованіший розподіл “тягарів” у НАТО.

Також глава польського МЗС підкреслив, що сценарії закінчення війни РФ проти України мають розроблятися в тісній взаємодії з Києвом.

“Ми погодилися, що нав’язування Україні мирних рішень, які суперечать її інтересам або позбавлені суспільного визнання, негативно вплинуло б на стабільність країни”, – акцентував Сікорський.

За його словами, європейські країни виступають за збереження та посилення санкцій проти Росії до моменту виходу з України та покриття витрат на відновлення країни. Сікорський зазначив, що санкції ефективно послаблюють військовий потенціал Росії, ізолюючи її економічно.