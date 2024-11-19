Великі країни Європейського Союзу готові збільшити свою військову та фінансову підтримку Україні, якщо США скоротять свою допомогу на тлі можливого повернення Дональда Трампа до влади.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

“Разом з майбутнім високим представником ЄС у закордонних справах ми розмірковували над можливостями збільшення нашої підтримки Україні. У цьому контексті я з вдячністю відзначаю готовність найбільших країн ЄС взяти на себе тягар військової та фінансової підтримки України в контексті можливого обмеження участі США”, — сказав Сікорський.

Він наголосив: міністри згодні з думкою, що Європа має взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, зокрема, через збалансованіший розподіл “тягарів” у НАТО.

Також глава польського МЗС підкреслив, що сценарії закінчення війни РФ проти України мають розроблятися в тісній взаємодії з Києвом.

“Ми погодилися, що нав’язування Україні мирних рішень, які суперечать її інтересам або позбавлені суспільного визнання, негативно вплинуло б на стабільність країни”, – акцентував Сікорський.

За його словами, європейські країни виступають за збереження та посилення санкцій проти Росії до моменту виходу з України та покриття витрат на відновлення країни. Сікорський зазначив, що санкції ефективно послаблюють військовий потенціал Росії, ізолюючи її економічно.