Про це пише RMF FM.
Сікорський зауважив, що “Росія після першої хвилі мобілізації мала трохи більше ніж 1 мільйона 300 тисяч військовослужбовців”. Він додав, що військовий персонал НАТО – без додаткової мобілізації – становить понад три з половиною мільйони осіб, що майже втричі більше.
Крім цього, міністр додав, що у 2022 році 15 країн НАТО, які найактивніше підтримують Україну, витратили на оборону понад $1,17 трлн, а Росія – лише $86,4 млрд, тобто майже в 14 разів менше.
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