Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, вважає, що якщо інформація про застосування Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні виявиться правдивою, то це можна розцінювати як “вияв розпачу” очільника Кремля.

Таку думку він висловив в інтервʼю “Голос Америки”.

“Є багато шуму навколо того, що саме вдарило по Україні. Росія використовує балістичні ракети у ході усієї війни. Але, за повідомленнями, ця могла бути міжконтинентальною балістичною ракетою, яка зазвичай призначена для іншого застосування. І якщо це так, то це, звісно, з одного боку було б ескалацією і сигналом, а з іншого — виявом розпачу, бо Путін не може виграти цю війну”, — сказав він.

Водночас очільник зовнішньополітичного відомства додав, що російська економіка наразі “переживає стрес”, уточнивши, що Польща має інформацію про дезертирство серед російських солдатів.

На запитання журналістки, чи просуває Польща ідею розширення захисту повітряного простору над Україною поміж країнами НАТО, Сікорський відповів, що дискусія щодо цього питання відбувалася влітку і наразі жодних рішень Альянс не ухвалив.

“І ми справді хочемо діяти як альянс, тому що у нас є інтегрована радіолокаційна система та інтегрована протиповітряна система, і ми хочемо, щоб наші союзники могли спільно реагувати на будь-яку подальшу російську ескалацію”, — сказав Сікорський.