Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський припустив, що питання Криму буде ключовим під час можливих перемовин між Україною та Росією, та запропонував передати півострів під мандат ООН для підготовки референдуму.

Про це глава польської дипломатії заявив під час дискусії на 20-му форумі «Ялтинська європейська стратегія» у Києві, передає «Інтерфакс-України».

Сікорський заявив, що для Росії й особливо для її лідера Володимира Путіна Крим важливий «символічно», а для України він важливий «стратегічно».

«Я не бачу, як вони [країни] зможуть домовитися без демілітаризації Криму», — зазначив глава МЗС Польщі.

На думку Сікорського, рішенням могло б стати передання Криму під мандат ООН для підготовки «чесного референдуму». Він додав, що референдум можна відкласти на 20 років, а перед тим перевірити, хто є законним жителем півострова.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що повернути анексований Крим військовим шляхом легше, ніж окуповані території Донецької та Луганської областей.

У ГУР також підтвердили, що українські військові мають плани щодо звільнення окупованих українських територій, зокрема і Криму.

Раніше 77% опитаних українців підтримали ідею запровадження після війни на звільнених територіях Донбасу та Криму міжнародних тимчасових адміністрацій.