Про це глава польської дипломатії заявив під час дискусії на 20-му форумі «Ялтинська європейська стратегія» у Києві, передає «Інтерфакс-України».
Сікорський заявив, що для Росії й особливо для її лідера Володимира Путіна Крим важливий «символічно», а для України він важливий «стратегічно».
«Я не бачу, як вони [країни] зможуть домовитися без демілітаризації Криму», — зазначив глава МЗС Польщі.
На думку Сікорського, рішенням могло б стати передання Криму під мандат ООН для підготовки «чесного референдуму». Він додав, що референдум можна відкласти на 20 років, а перед тим перевірити, хто є законним жителем півострова.
Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що повернути анексований Крим військовим шляхом легше, ніж окуповані території Донецької та Луганської областей.
У ГУР також підтвердили, що українські військові мають плани щодо звільнення окупованих українських територій, зокрема і Криму.
Раніше 77% опитаних українців підтримали ідею запровадження після війни на звільнених територіях Донбасу та Криму міжнародних тимчасових адміністрацій.