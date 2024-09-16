На думку міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, Захід не повинен серйозно зважати на російські погрози ядерною зброєю при ухваленні рішень про зняття обмежень на застосування Україною західної зброї.

Про це він сказав в інтерв’ю “Європейській правді”.

Він підкреслив, що відповідно до міжнародного права аеродроми, з яких злітають ракети, що завдають ударів по Україні, можуть бути легітимною ціллю, навіть якщо вони розташовані в глибокому тилу Росії.

Міністр висловив невдоволення з приводу затримок у знятті обмежень для України, незважаючи на воєнні злочини, скоєні Росією. Він зауважив, що західні журналісти часто говорять про “червоні лінії” Путіна та його погрози ескалацією, “але ж у нас теж є свої червоні лінії, а про них чомусь ніколи не питають”.

“Я би дуже здивувався, якби він (Путін – ред.) виявився настільки божевільним, щоб почати війну з НАТО. Так саме його погрози про ядерну зброю також лишаються порожніми”, — додав Сікорський.