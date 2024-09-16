Про це він сказав в інтерв’ю “Європейській правді”.
Він підкреслив, що відповідно до міжнародного права аеродроми, з яких злітають ракети, що завдають ударів по Україні, можуть бути легітимною ціллю, навіть якщо вони розташовані в глибокому тилу Росії.
Міністр висловив невдоволення з приводу затримок у знятті обмежень для України, незважаючи на воєнні злочини, скоєні Росією. Він зауважив, що західні журналісти часто говорять про “червоні лінії” Путіна та його погрози ескалацією, “але ж у нас теж є свої червоні лінії, а про них чомусь ніколи не питають”.
“Я би дуже здивувався, якби він (Путін – ред.) виявився настільки божевільним, щоб почати війну з НАТО. Так саме його погрози про ядерну зброю також лишаються порожніми”, — додав Сікорський.
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