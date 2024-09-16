Глава МЗС Польщі Сікорський відвідав Львів після ракетного удару (ВІДЕО). Читайте на UKR.NET

Про це він сказав в інтерв’ю “Європейській правді”.

Він підкреслив, що відповідно до міжнародного права аеродроми, з яких злітають ракети, що завдають ударів по Україні, можуть бути легітимною ціллю, навіть якщо вони розташовані в глибокому тилу Росії.

Міністр висловив невдоволення з приводу затримок у знятті обмежень для України, незважаючи на воєнні злочини, скоєні Росією. Він зауважив, що західні журналісти часто говорять про “червоні лінії” Путіна та його погрози ескалацією, “але ж у нас теж є свої червоні лінії, а про них чомусь ніколи не питають”.

“Я би дуже здивувався, якби він (Путін – ред.) виявився настільки божевільним, щоб почати війну з НАТО. Так саме його погрози про ядерну зброю також лишаються порожніми”, додав Сікорський.