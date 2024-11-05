Про це він сказав в етері телеканалу TVN24.

За його словами, український міністр закордонних справ обіцяв досягти значних результатів до Дня всіх святих, проте терміни спливли, а прогрес так і не було зафіксовано.

Сікорський підкреслив, що ховання тіл, навіть ворогів, за християнським обрядом є частиною європейського культурного коду.

“Ми вважаємо, що це є частина європейського культурного коду, щоб тіла навіть ворогів поховати згідно з християнським обрядом. І Україна наче з тим погоджується, бо дозволила ексгумацію 100 тисяч солдатів Вермахту, які туди прибули як загарбники. Отже, ще раз звертаюся до української влади. Ми це зробимо за власний кошт, єдине чого потребуємо — це дозволу на відновлення ексгумації, який призупинили у 2017 році”, — заявив Сікорський.