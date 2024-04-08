Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу.
“Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено”, — йдеться у повідомленні.
Вночі також російські війська завдали удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої частини Запорізької області. 24 БпЛА типу “Shahed” армія РФ запустила з мису Чауда (Крим) та з російських Курська та Єйська.
В ході протиповітряного бою Сили оборони України збили керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 “Шахедів” в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.
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