Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу.

“Вночі, російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 24 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 17 ударних БпЛА було знищено”, — йдеться у повідомленні.

Вночі також російські війська завдали удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої частини Запорізької області. 24 БпЛА типу “Shahed” армія РФ запустила з мису Чауда (Крим) та з російських Курська та Єйська.

В ході протиповітряного бою Сили оборони України збили керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 “Шахедів” в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.