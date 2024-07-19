Члени сімʼї президента США Джо Байдена обговорювали, як може виглядати його вихід з передвиборчої кампанії.

Про це пише NBC News з посиланням на джерела.

За словами джерел, загальний тон розмов зводився до того, що будь-який план виходу з кампанії — якщо Байден зважиться на цей крок — повинен поставити партію в найкраще становище для перемоги над Дональдом Трампом, а також “бути гідним того, що він понад пʼять десятиліть служив країні на виборних посадах”.

Члени сімʼї Байдена спеціально обговорювали, як він хотів би завершити свою кампанію з переобрання на посаду президента, у свій власний час і з ретельно прорахованим планом.

Міркування про вплив кампанії на його здоровʼя, сімʼю і стабільність країни є одними з головних в обговоренні, кажуть співрозмовники каналу.

Серед членів сімʼї, на яких Байден найбільше покладався, — перша леді Джилл Байден, його син Хантер і сестра Валері Оуенс, а також кілька давніх близьких помічників, які були в центрі дискусій.