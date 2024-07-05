Сім'я Нарімана Джеляла, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, який повернувся з російського полону, виїхала з окупованого Криму.

Про це чоловік повідомив у коментарі “Суспільному”.

Дружина Джеляла Левіза та їхні четверо дітей виїхали на підконтрольну Україні територію і прямують до Києва.

Колишній політв’язень очікує побачити їх ввечері 5 липня, вперше за три роки.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров також підтвердив інформацію про приїзд сім’ї Нарімана Джеляла.

Чубаров написав, що всі заходи, вжиті з метою безпеки членів сім’ї Джеляла, залишилися позаду.

“З завтрашнього ранку Наріман планує насамперед особисто зв’язатися з тими журналістами, які направили йому у ці дні запити на спілкування”, — додав голова Меджлісу.