Про це чоловік повідомив у коментарі “Суспільному”.
Дружина Джеляла Левіза та їхні четверо дітей виїхали на підконтрольну Україні територію і прямують до Києва.
Колишній політв’язень очікує побачити їх ввечері 5 липня, вперше за три роки.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров також підтвердив інформацію про приїзд сім’ї Нарімана Джеляла.
Чубаров написав, що всі заходи, вжиті з метою безпеки членів сім’ї Джеляла, залишилися позаду.
“З завтрашнього ранку Наріман планує насамперед особисто зв’язатися з тими журналістами, які направили йому у ці дні запити на спілкування”, — додав голова Меджлісу.
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