Вступна кампанія 2025 для абітурієнтів з окупованих територій України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

З 1 червня 2025 року в Україні розпочалася вступна кампанія для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, яка триватиме до 30 вересня. Ця кампанія дозволяє молоді вступати до українських вишів за спрощеною процедурою, без необхідності проходження національного мультипредметного тесту (НМТ) та без наявності українських документів. У цій статті розглянемо, як працює ця система та з якими викликами стикаються школярі з Криму та інших окупованих регіонів.

Останній навчальний рік у школах України для кримських учнів розпочався у 2013 році, після чого почалася окупація. Наприклад, Катерина, яка в той час була у другому класі, торік вступила до Національного університету імені Тараса Шевченка на факультет журналістики. Вона зазначає, що не хотіла навчатися в Криму, оскільки дипломи там не мали престижу і не визнавалися. Після початку повномасштабного вторгнення вона вирішила вступати саме в Україні.

Для вступу абітурієнти повинні обрати вищий навчальний заклад та звернутися до освітніх центрів «Крим – Україна» або «Донбас – Україна», які працюють як на базі університетів, так і дистанційно. Ці центри пропонують спрощену програму вступу – без НМТ та без українських документів. Приймаються документи, які є у вступника: паспорт громадянина України або свідоцтво про народження українського зразка. Освітні центри також допомагають з оформленням необхідних документів.

Атестати, видані окупаційною владою, Україна не визнає. Тому абітурієнти повинні скласти два іспити – з української мови та історії України – у Школі екстернів, щоб отримати українське свідоцтво про середню освіту. Ці іспити можна складати дистанційно, а для підготовки розроблені спеціальні посібники, доступні онлайн.

“Ми підготували два посібники. Автором одного я є – якраз з історії України. І вона написана відповідно до програми, затвердженої Міністерством освіти. Саме за цією програмою і будуть формуватися питання для проведення так званого річного оцінювання або державної атестації. Це практично та сама програма, за якою навчаються діти і складають навіть НМТ. Тобто – починаючи з матеріалів про виникнення української держави і завершуючи подіями приблизно 20-х років нашого століття. Просто події останніх років не включають, бо це може створювати небезпеку для дітей на тимчасово окупованій території”, – говорить він. – Олег Охредько, координатор освітніх програм Центру громадянської просвіти “Альменда”

Крім того, абітурієнти повинні скласти іспити на базі обраного університету: обов’язковий – з математики, а також один з предметів на вибір (іноземна мова, біологія, фізика, хімія або географія). За спрощеною системою можна подати п’ять заявок, але лише до одного вишу. Для вступу на бюджет необхідно набрати не менше 130 балів за кожен іспит.

Ольга Куришко, постійна представниця президента України в АР Крим, підкреслює важливість інформування абітурієнтів про переваги української освіти та перспективи працевлаштування. Вона зазначає, що відсутність стабільного зв’язку з Україною та інформації про процеси на підконтрольній території ускладнює розуміння можливостей для молоді з окупованих регіонів.

Катерина, яка вже навчається в українському університеті, ділиться, що за рік навчання вона наздогнала своїх одногрупників і відчуває підтримку в новому середовищі. Вона не шкодує про свій вибір і відзначає, що почувається вільно та комфортно.

Освітній центр «Крим – Україна» при університеті Шевченка вже отримує запити від абітурієнтів з Криму, які цікавляться умовами вступу, що свідчить про зростаючий інтерес до української освіти серед молоді з окупованих територій.